ДУШАНБЕ, 7 дек — ПРАЙМ. Первая операция по карте российской платежной системы "Мир" прошла в Таджикистане, ее провел в государственном сберегательном банке "Амонатбонк" замгендиректора платежной системы "Мир" Сергей Бочкарев, принявший участие в форуме "Современные платежные технологии и их использование в финансовой сфере" в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

Российская платежная система "Мир" в конце 2018 года заключила соглашение о взаимодействии с национальной платежной системой Таджикистана "Корти Милли" (национальная карта). "Интеграция систем должна способствовать продвижению расчетов в национальных валютах, а также развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран", — сказал Бочкарев. В ближайшее время банки-участники "Корти Милли" приступят к подготовке своих банкоматов и терминалов для приема российских карт на территории Таджикистана.

По словам Бочкарева, у банков — партнеров "Корти Милли" появится возможность выпускать карты национальной системы Таджикистана с платежным приложением "Мир". "Это позволит держателям таких карт использовать их не только в Таджикистане, но и в России, а также других странах СНГ, где присутствует платежная система "Мир", — отметил он.

Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций с картами международных платежных систем на территории России.