МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Юникредит банка" до "ВВВ" с "ВВВ-" с негативным прогнозом, рейтинги еще трех российских "дочек" иностранных банков подтверждены на уровнях "ВВВ", говорится в релизе агентства.

Fitch подтвердило РДЭ Райффайзенбанка, Росбанка и Ситибанка на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом. Рейтинги устойчивости (VR) Ситибанка, Райффайзенбанка и "Юникредит банка" повышены на одну ступень до "bbb", а Росбанка до "bbb-" с "bb+".

"Повышение долгосрочных РДЭ "Юникредит банка" отражает улучшение его автономной кредитоспособности, что также отражено в улучшении рейтинга устойчивости", — объясняет рейтинговое действие агентство. Негативный прогноз отражает наличие кредитных рисков компании по отношению к материнской UniCredit S.p.A.

Подтверждение рейтингов остальных трех российских "дочек" иностранных банков отражает поддержку, оказываемую со стороны материнских банков. Fitch отмечает, что российские подразделения по-прежнему остаются стратегически важными для материнских компаний.