МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручения Центробанку и правительству проработать вопрос о защите вкладов в кредитных кооперативах.

На встрече главы государства с региональными уполномоченными по правам человека был поднят вопрос защиты прав в финансовой сфере и борьбы с финансовыми пирамидами в виде кредитно-потребительских кооперативов.

"Надо поразбираться. Спасибо, что обратили внимание. Я обязательно такое поручение дам правительству и Центральному банку, чтобы подумали, как", — сказал Путин.

"С точки зрения гражданско-правовой защиты надо подумать, как это сделать. Один из вариантов это, конечно, страхование вкладов, но это нужно делать наряду с усилением контроля за деятельностью таких организаций, потому что так можно их огромное количество наплодить, и люди будут страдать, и бюджет будет нести огромные расходы", — отметил он.

Он напомнил, что до сих пор не решен вопрос с обманутыми вкладчиками.

"Совершенно очевидно, что деньгами распоряжались абы как, половину выводили за границу, воровали и так далее", — отметил президент.