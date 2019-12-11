МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Средний размер лимитов по кредитным картам в РФ в январе-октябре составил 57,1 тысячи рублей, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2019 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 57,1 тысячи рублей, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (52,1 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

Самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ в январе-октябре был отмечен в Москве (98,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (76,2 тысячи рублей), Республике Саха (Якутия) (74,5 тысячи рублей), Московской области (73,9 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тысячи рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт продемонстрировали Волгоградская (+26,8%) и Московская (+24%) области, Алтайский край (+21,9%), Кемеровская область (+18,8%) и Удмуртская Республика (+17,3%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер лимитов снизился, стала Москва (-2%).