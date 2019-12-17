МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов назвал слухами информацию о возможности передачи контрольного пакета акций Сбербанка другой госструктуре.

Ранее во вторник об обсуждении в правительстве такого варианта написало агентство Рейтер. По данным его источников, рассматривать схемы передачи контрольного пакета акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень кабмина. В качестве причины в статье был назван конфликт интересов — ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности такой передачи, Швецов отметил, что подобные "слухи 20 лет ходят".

"У Высоцкого есть песня хорошая", — добавил первый зампред ЦБ, видимо имея в виду песню "Слухи". Припевом в ней выступает фраза: "Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам // А беззубые старухи их разносят по умам".

В настоящее время доля ЦБ РФ в Сбербанке минимально разрешенная законом — 50% плюс одна акция, напомнил Швецов.