МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.

"Андрей Шаров оставит свой пост в Сбербанке в конце года", — сказал собеседник агентства.

Источник в менеджменте Сбербанка подтвердил информацию, отметив, что данное решение является личным выбором самого Шарова.

"Уход Андрея — его личный выбор, он больше шести лет проработал в банке, хочет заняться другим проектом в малом бизнесе. У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее", — рассказал он.

Шаров в 2014 году пришел в Сбербанк на должность вице-президента по малому бизнесу, в 2017 году был назначен руководителем дирекции GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти) Сбербанка.