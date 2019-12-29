МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце 2019 года, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
"Андрей Шаров оставит свой пост в Сбербанке в конце года", — сказал собеседник агентства.
Источник в менеджменте Сбербанка подтвердил информацию, отметив, что данное решение является личным выбором самого Шарова.
"Уход Андрея — его личный выбор, он больше шести лет проработал в банке, хочет заняться другим проектом в малом бизнесе. У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее", — рассказал он.
Шаров в 2014 году пришел в Сбербанк на должность вице-президента по малому бизнесу, в 2017 году был назначен руководителем дирекции GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти) Сбербанка.
https://1prime.ru/finance/20191229/830751449.html