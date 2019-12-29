МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Более 80% предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса обслуживаются в Промсвязьбанке (ПСБ), сообщили в пресс-службе кредитной организации в воскресенье.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Промсвязьбанка статусом опорного банка ОПК.

"В настоящее время ПСБ обслуживает более 50% от общего объема гособоронзаказа. Более 80% предприятий и компаний сектора ОПК обслуживается в банке. В рамках данной работы ПСБ предлагает программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении банка.

Как заявил глава банка Петр Фрадков, чьи слова приводит пресс-служба, стратегическая задача ПСБ — "взять на себя обслуживание до 70% всего сектора ОПК страны до 2022 года". Однако, по его словам, уже сейчас у кредитной организации "есть все ресурсы для потенциального обслуживания до 100%". "Кроме того, несмотря на ориентацию на этот сегмент (ОПК — ред.), мы также продолжим активно работать и в традиционном для нас корпоративном и розничном секторах", — добавил Фрадков.

По итогам 2019 года объем финансирования оборонно-промышленного комплекса со стороны ПСБ, включая кредиты и транзакционные продукты, составляет около 450 миллиардов рублей. При этом ставки по портфелю начинаются от 6,5%, указали в пресс-службе.

Активы банка составляют сейчас более 2 триллионов рублей, за год они выросли больше чем на 50%. Прибыль по итогам года составит около 15 миллиардов рублей. Кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос за год на 74%, портфель малого и среднего бизнеса — на 55%, портфель розничного бизнеса — на 67%, следует из сообщения.