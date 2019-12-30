МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Банк России в январе-марте проведет стресс-тестирование рынка потребительского и ипотечного кредитования, говорится в программе обследований регулятора.

Отмечается, что обследование проводится с целью количественной оценки рисков в данных сегментах на 1 января 2020 года. Данные по итогам обследования будут представлены в марте.

Участниками обследования потребительского кредитования являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Альфа-банк", банк "Открытие", "Тинькофф банк", "Почта банк", Райффайзенбанк, "Ренессанс кредит", банк "Русский стандарт" и "Хоум кредит банк". Рынок ипотеки регулятор будет обследовать на основе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка.

В январе Банк России планирует провести обследование долговой нагрузки заемщиков с целью проведения оценки уровня показателя долговой нагрузки по необеспеченным потребительским и ипотечным кредитам, предоставленным кредитными организациями в четвертом квартале 2019 года.

А в апреле-июне ЦБ проведет стресс-тестирование банков с целью формирования прогнозов основных показателей на горизонте двух лет при реализации стрессовых сценариев.

Регулятор с 1 октября 2019 года обязал банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к их ежемесячному доходу. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы. В настоящее время регулятор готовится распространить такую меру и на выдачу ипотеки. Кроме того, ЦБ обсуждает с банковским сообществом и Минфином возможность количественно ограничивать выдачу отдельных видов ссуд.