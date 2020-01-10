МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что сама попросила Банк России разобраться в ситуации с Нэклис-банком, совладелицей которого она является. Банк в пятницу лишился лицензии.

Согласно данным ЦБ, Касперская является основным владельцем банка (64% долей) через кипрскую Organat Financial Limited.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября 2019 года банк занимал 245 место в банковской системе РФ с активами в размере 5,46 млрд рублей, собственные средства составляли 1 млрд рублей, вклады — 2 млрд рублей.

По словам Касперской, совладелицей этой кредитной организации она стала "три года назад, не по своей воле". "Небольшой банк, куда я "по знакомству" положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась", — написала Касперская на своей странице в Facebook.

По ее словам, после двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами в банке она подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой просила помочь разобраться с ситуацией. "В октябре 2019 года ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю", — пишет Касперская.

ЦБ в своем релизе об отзыве лицензии пояснял, что Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал банковское законодательство и нормативные акты регулятора. ЦБ в последние 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

Банк России также аннулировал лицензию Нэклис-банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.