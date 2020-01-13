МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Резкое увеличение объемов покупки валюты, анонсированное Минфином РФ на период с 15 января по 6 февраля 2020 года, связано с ожидаемым ростом доходов от нефти в январе и с так называемым календарным фактором: объем покупок будет распределен всего на 17 рабочих дней. Уже в феврале-марте траты на закупку валюты могут снизиться, однако во многом это будет зависеть от динамики цен на нефть, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Минфин сообщил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу в указанный период составит 309,9 млрд рублей — по 18,2 млрд в день. С учетом того, что с 6 декабря прошлого года по 14 января текущего года объем таких покупок должен был составить 195,5 млрд рублей — по 9,3 млрд рублей в день, ежедневный объем покупок вырастет почти в два раза.

На фоне новости об удвоении объема покупок валюты рубль днем перешел к снижению против доллара и евро.

Минфин начал покупки валюты на рынке в феврале 2017 года, чтобы минимизировать зависимость курса рубля от волатильности нефтяных цен.

ПРИЧИНЫ РОСТА СПРОСА НА ВАЛЮТУ

По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, сумма закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила определяется размером сверхдоходов от нефти за учитываемый период.

Ведомство учитывало более длительный срок с 6 декабря по 14 января, что на неделю превышает обычный период расчётов. К тому же, нефть в этот период торговалась на довольно высоких уровнях, что также влияет на определение суммы будущих интервенций, отмечает эксперт. При этом номинальный рост оказался не настолько значительным.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич называет основным фактором для роста объемов покупки валюты ЦБ в пользу Минфина ситуацию на рынке энергоносителей, которая по итогам декабря показала существенную позитивную динамику. "Это, в свою очередь, привело к росту ожидаемых доходов от нефти в январе и, соответственно, увеличению покупок в рамках бюджетного правила", — сказал он.

Главный экономист Nordea Татьяна Евдокимова считает так же: “Росту объемов покупок способствовало увеличение рублевой цены нефти за расчетный период, а также возможный рост добычи или экспорта углеводородов в конце года”, — говорит Евдокимова. Она добавляет, что увеличение объема покупок может быть связано с календарным фактором.

О росте цен на нефть упоминает и главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Кроме того, он напомнил, что снижение Минфином объемов покупки в декабре было обусловлено эффектом конца года — спрос на валюту вырос, как со стороны корпоративного сектора, имеются в виду платежи по внешнему долгу, так и со стороны населения, покупавшего валюту в преддверии новогодних каникул.

Ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов подсчитал, что с учетом отложенных покупок Банка России в размере 2.8 млрд рублей общая сумма "интервенций" на внутреннем валютном рынке составит 21 млрд рублей.

"Объем получается немаленький. Да, его будут гасить притоки средств в российские акции и облигации, однако в случае роста рисков на глобальных рынках обстановка может резко измениться, начнется игра “в одни ворота”, против российского рубля. Думаю, что какие-то элементы этой игры можно будет наблюдать уже очень скоро", — полагает он.

ПРОДОЛЖИТ ЛИ МИНФИН НАРАЩИВАТЬ ПОКУПКИ

Что касается возможных трат Минфина на покупку валюты в феврале, то, по мнению Тихомирова, все будет зависеть от цен на нефть в январе.

"Все станет ясно по итогам января. Чем выше цены на нефть, тем выше доходы Минфина исходя из бюджетного правила, тем больше рублей может быть направлено на покупку валюты", — говорит эксперт. "Если же цены на нефть останутся на текущем уровне, то и объем покупок в феврале снизится".

Евдокимова также прогнозирует сокращение закупок валюты: "В феврале действие календарного фактора прекратится, но в базу расчета войдут высокие цены на нефть второй половины декабря, поэтому объемы ежедневных покупок, по всей вероятности, вернутся ближе к значениям сентября-декабря".

Зварич полагает, что объем покупок может быть снижен в марте.

"Мы ожидаем, что с февраля рынок энергоносителей окажется под давлением, что приведет к снижению поступающих от нефти доходов, а значит и уменьшению объемов покупок в рамках бюджетного правила", — сказал он.

Как сообщает Минфин, в январе ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 244,5 млрд рублей.