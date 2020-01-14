МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Американские компании по итогам IV квартала прошлого года ожидает ухудшение ситуации по чистой прибыли, но возможны и приятные сюрпризы. В целом, грядущий сезон отчетности не окажет существенного влияния на рынок, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Сегодня, 14 января, начинают отчитываться компании США. Свои результаты представят банки, компании медицинского, нефтяного, технологического и других секторов. Кроме показателей по выручке, чистой прибыли, продажах, топ-менеджмент даст оценку прошедшему кварталу в соответствующем заявлении. Первыми отчитаются крупнейшие игроки банковского сектора – Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo.

ТРУДНЫЙ КОНЕЦ ГОДА

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин не исключает снижения корпоративных прибылей четвертый квартал подряд. По данным FactSet, прибыль может упасть на 2% в целом по индексу S&P 500. Форвардный P/E (соотношение "цена – прибыль") по S&P 500 составляет 18,4, что выше пяти- и десятилетних средних значений, составляющих 16,7 и 14,9 соответственно.

Максимальные темпы снижения ожидаются в энергетическом секторе и потребительском секторе товаров вторичной необходимости, считает аналитик. Лучше рынка могут быть представители отрасли коммунальных услуг и финансового сектора.

Львиная доля компаний и секторов ожидает ухудшения ситуации по чистым прибылям в IV квартале, соглашается старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев. По его словам, оптимистичнее других себя оценивают IT-компании и фонды, управляющие недвижимостью. Корпорации, производящие циклические потребительские товары (consumer discretionary), и промышленники вряд ли покажут улучшение ситуации.

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Эксперт объясняет это несколькими причинами: во-первых, потребительская активность уже постепенно замедляется (особенно спрос на автомобили), а во-вторых, оба сектора попали под тарифы и ограничения. Валютный фактор (понемногу слабеющий доллар) постепенно перестает играть такую негативную роль, как кварталом ранее.

При этом традиционно все плохо у энергетиков и сырьевых компаний: низкие цены на товары и замедление глобальной экономики портят ситуацию в секторах, отмечает Ананьев. Результаты банков двоякие: с одной стороны, чистая процентная маржа сжимается уже четыре квартала подряд, с другой стороны, в целом падающие ставки обеспечивают бум потребительского и ипотечного кредитования. Но в целом по банкам ожидается рост чистой прибыли в годовом выражении.

По мнению эксперта, четвертый квартал 2019 года выдался умеренно трудным: базовые ожидания — рост выручки и спад чистой прибыли компаний S&P 500.

"С выручкой у компаний S&P 500 дела получше, чем с чистой прибылью, но и тут международные компании покажут результаты слабее тех, что больше сфокусированы на Соединенных Штатах", — отмечает Ананьев.

То же мнение и у Карпунина. По его словам, выручка по итогам IV квартала может вырасти в среднем на 2,6%. Однако в таком случае это будут самые низкие темы роста с 2016 года. Ориентированные на внутренний рынок США компании могут показать более сильный рост доходов, чем корпорации, фокус которых направлен на международные рынки.

Более мягкой позиции придерживается главный аналитик ПСБ Роман Антонов. "Учитывая наш консервативный взгляд на динамику экономических показателей, мы видим риски продолжения нейтральной динамики прибылей американских компаний. Но не ожидаем сильного снижения прибыльности, поскольку не ждем ни ухода в рецессию, ни сопоставимого по масштабам с событиями 2014-2016 годов снижения цен на сырьевые товары", — говорит он.

Сейчас многие оценки роста прибылей американских компаний в IV квартале от аналитиков выглядят консервативно и даже указывают на небольшое снижение, отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Однако можно ожидать, что умеренный рост прибылей в целом сохранится.

"Отчеты за III квартал уже показывали результаты сильно лучше ожиданий. При этом надо понимать, что во втором полугодии во многих крупнейших экономиках были задействованы мощные денежные стимулы от центральных банков", — говорит эксперт.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ РЫНОК

По словам Карпунина, американский рынок встречает очередной сезон корпоративных отчетов на рекордных уровнях по ключевым индексам. Он уже достаточно сильно вырос в последние недели, множество раз переписав исторические максимумы, поэтому влияние сезона отчетов на рынок будет преимущественно нейтральным. Ключевые индексы выглядят перекупленными, так что ускорение ралли с текущих отметок вызывает сомнения.

Той же позиции придерживается и Ананьев. По его мнению, отчетности, скорее, будут трясти отдельные сектора и акции, чем зададут новый тренд всему рынку.

"Надо понимать, что прямо сейчас рынок в эйфории от подписания первого этапа сделки США-КНР, публикации для повестки все же не так важны. Акции живут ожиданиями будущего. Если крупные компании, особенно Apple, Amazon, Microsoft и Google, повысят прогноз на последующие периоды, то им легко простят провалы в прошлом", — сказал эксперт.