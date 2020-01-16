МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Доля просроченных потребительских кредитов к началу декабря прошлого года достигла минимального значения с начала 2014 года, а доля просрочки по ипотеке в это время достигла минимума за всю историю ипотечного рынка в России, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" Банка России.

"К началу декабря доля просроченной задолженности в портфеле кредитов населению снизилась до 4,5%, минимального значения с начала 2014 года (в том числе по ипотечным кредитам она опустилась ниже 1%, достигнув минимального значения за всю историю российского ипотечного рынка)", — говорится в документе регулятора.

ЦБ РФ хочет ужесточить для банков с 1 июля 2020 года выдачу ипотеки, поставив их отчисления в резервы в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика. По его подсчетам, без изменения структуры ипотечных портфелей эта мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.