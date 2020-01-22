МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Сбербанк вновь признан самым дорогим российским брендом в мировом рейтинге Brand Finance Global 500, стоимость бренда составила 13,233 миллиарда долларов, что позволило банку подняться в рейтинге до 139-го места, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк остается самым дорогим российским брендом по версии международного рейтингового агентства Brand Finance…. Начиная с 2014 года, Сбербанк демонстрирует стабильную положительную динамику стоимости бренда", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба кредитной организации, стоимость бренда Сбербанк в 2019 году составила 13,233 миллиарда долларов, увеличившись с 2018 года на 870 миллионов долларов, или на 7%.

За прошедший год банк улучшил свои позиции в мировом рейтинге на два пункта и поднялся на 139-е место. Также Сбербанк является банковским брендом в категории "AAA+", которую получили в этом году только 12 участников рейтинга Global 500 по версии агентства Brand Finance.