МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 2,037 триллиона рублей, а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза — до 1,7 триллиона рублей, такая положительная динамика стала результатом ряда технических и разовых факторов, следует из обзора ЦБ по развитию банковского сектора.

Банк России ожидал, что по итогам 2019 года доналоговая прибыль банковского сектора составит около 1,9 триллиона рублей.

ЦБ отмечает, что на динамику прибыли банковского сектора в прошлом году оказывал влияние ряд технических и разовых факторов. Одним из них стал технический доход в размере около 0,4 триллиона рублей, полученный кредитными организациями вследствие применения новых стандартов МСФО 9. Также в 2018 году банки под управлением УК Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) отразили значительный убыток в размере около 0,5 триллиона рублей из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, в то время как в 2019 году их результат был близок к нулевому.

В результате, если исключить влияние МСФО 9 и результат банков под управлением УК ФКБС, чистая прибыль сектора в 2019 году составила 1,3 триллиона рублей. Это на 11% ниже, чем в 2018 году, когда соответствующий показатель составлял 1,5 триллиона рублей.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в банках РФ за 2019 год выросли на 9,9% и составили 30,549 триллиона рублей.

"Несмотря на существенное снижение процентных ставок по вкладам в течение 2019 года (ставка по долгосрочным рублевым вкладам снизилась с 6,91% в январе до 5,84% в ноябре), на фоне уменьшения инфляции данный инструмент сбережения оставался востребованным у населения", — указывает Банк России.

Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов, в том числе перечисления пенсионных выплат за декабрь и январь, достиг роста в 4%, при этом росли как рублевые (+4,6%), так и валютные (+1,4%) вклады.

Что касается валютных вкладов, то их доля по итогам года впервые с кризиса 2014 года опустилась ниже 20% — этому способствовало укрепление курса рубля и резкое снижение ставок по валютным депозитам.

"С начала года доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в январе до 19,6% в декабре (в декабре снижение составило 1,1 процентного пункта), а доля валютных средств организаций – с 37% до 30,5% соответственно", — отмечает ЦБ.

Девалютизации вкладов способствовало в том числе укрепление курса рубля, а также резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам, пишут авторы документа. В ЦБ напомнили, что ставки по долгосрочным вкладам в долларах снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре, как на фоне снижения доходности валютных активов, так и принятых регулятором мер по девалютизации.

Вместе с тем снижение рублевых ставок и уменьшение их дифференциала с валютными может сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитных операций, уверены в Банке России.

Так, с 1 июля 2019 года были повышены нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте на 1 процентный пункт — до 8%.

По данным Банка России, доля вкладов в валюте за 2014 год выросла с 17,4% до 26,1%. По итогам 2015 года данный показатель вырос до 29,4%, в 2016 году снизился до 23,7%, в 2017 году составил 20,6%, в 2018 году — 21,5%.

КРЕДИТОВАНИЕ

Российские банки за 2019 год нарастили кредитование населения на 18,5%, а корпоративное кредитование показало рост на 4,3%.

По данным ЦБ, в целом в 2019 году динамика розничного кредитования (+18,5%) была менее активной, чем в 2018 году (+22,3%).

Причем замедление наблюдалось как в сегменте необеспеченных потребительских ссуд (НПС) вследствие применения Банком России к ним сдерживающих регулятивных мер, так и по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК). Однако замедление в сегменте ИЖК частично носит технический характер ввиду проведения банками сделок секьюритизации (примерно 200 миллиардов рублей за 2019 год, 3% от портфеля ИЖК на начало года), поясняет регулятор.

В целом за 2019 год прирост корпоративного кредитования (+4,3%) оказался ниже, чем в 2018 году (+5,1%), из-за слабого спроса со стороны компаний (в целом спрос на кредиты в течение 2019 года вел себя достаточно неоднородно и зависел от срочности операций и валюты кредита), указывает Банк России.

По данным ЦБ, в декабре динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в околонулевой зоне (+0,1%), причем рублевые кредиты сокращались (-1,0%) при существенном увеличении валютного кредитования (+3,4%).

НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПОТРЕБКРЕДИТЫ

Российские банки в настоящее время удлиняют сроки необеспеченных потребкредитов: доля таких ссуд со сроком погашения более 3 лет приближается к 60%, что в будущем может стать одним из источников кредитного риска, сообщает Банк России.

"Однако рост необеспеченных потребительских ссуд (НПС) все еще выше роста номинальных денежных доходов населения,… что может говорить о росте долговой нагрузки. Дополнительные риски мы видим в том, что банки увеличивают сроки по выдаваемым НПС, чтобы снизить месячный платеж (и, как следствие, показатель долговой нагрузки). По нашим оценкам, доля НПС с контрактным сроком свыше 3 лет приближается к 60%", — указывает регулятор.

"Эти факторы могут стать источниками роста кредитных рисков в будущем, особенно в ситуации экономического спада", — добавили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что для минимизации рисков, связанных с искусственным удлинением сроков необеспеченных потребительских ссуд, максимальный срок кредита при расчете показателя долговой нагрузки ограничен 60 месяцами вне зависимости от фактического срока ссуды.

Банки и микрофинансовые организации с 1 октября прошлого года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.