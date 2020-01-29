МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Социальные "Карты горожанина", которые позволяют со скидкой оплачивать некоторые товары и услуги и бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, с 30 января будут переведены на платежную систему "Мир", сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Но если льготник пока получает выплаты на карты международных платежных систем, ими можно будет пользоваться до окончания срока действия, после чего будет выпущена российская карта.

"С 30 января 2020 года для получения гражданами различных льгот из бюджета на счета платежных карт кредитные организации должны будут выпускать для своих клиентов платежные карты "Мир". Это требование касается получения гражданами государственной социальной помощи и льгот, в том числе льгот на транспортные услуги", — сообщили в НСПК.

Как пояснил представитель НСПК, это означает, что "Карта москвича" и аналогичные карты других городов должны будут выпускаться на базе платежной системы "Мир". По ряду таких проектов переход на платежную систему начался уже давно: так, "Карта москвича" от ВТБ работает на "Мире" с июля 2017 года.

"Для граждан, которым предоставляются льготы на проезд в общественном транспорте, транспортные карты на базе банковских карт будут также выпускаться на национальном платежном инструменте – карте "Мир", — добавили в НСПК. При этом новые требования не касаются небанковских транспортных карт, например, "Тройки" и "Подорожника".

Данные поправки к закону о национальной платежной системе дополнили перечень мер социальной поддержки, которые россияне уже получают на карты "Мир". В июле 2018 года на национальную карту уже перевели выплаты пенсионерам, бюджетникам и студентам, с февраля 2019 года — выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур. С 1 мая 2019 года на карту "Мир" начали перечислять детские пособия, выплаты безработным, чернобыльцам, а также пособия гражданам, которые подверглись воздействию радиации.

Эмиссия карт "Мир", по данным на начало декабря, превысила 70 миллионов штук. В третьем квартале 2019 года доля карт "Мир" по эмиссии составила 22,4%, доля по объему платежей — 17,7%. С учётом общего объема эмиссии карт "Мир" в десятки миллионов штук, "Карта горожанина" не даст существенного роста платежной системе в процентном соотношении, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

"Тем не менее, перевод на "Мир" увеличит удобство пользования этим продуктом. Такое решение находится в русле тенденции уменьшения физического количества карт и использования возможности записать на один чип несколько мобильных приложений", — считает эксперт.

БАНКИ ГОТОВЫ

Опрос крупных банков показал, что они полностью готовы к переводу очередных льгот на карту "Мир". Большинство из них уже давно автоматически открывают национальную карту для льготных категорий клиентов, многие банки предлагают бесплатный перевыпуск карты в случае необходимости.

"В банке "Русский Стандарт" вступление в силу данных поправок не приведет к сложностям в обслуживании клиентов, поскольку с 2019 года банк начал выпускать дебетовые карты "Мир", которые все желающие могут оформить как дополнительные в рамках любого пакета услуг", — сообщили в кредитной организации.

Представитель "Почта банка" заявил, что кредитная организация также готова к вступлению в силу этих поправок. Ранее выпущенные карты международных платежных систем могут быть бесплатно перевыпущены на базе платежной системы "Мир" при обращении клиента в банк. В Альфа-банке уже реализован механизм, позволяющий автоматически открывать клиенту национальную карту при поступлении бюджетных выплат.

"Данная инициатива нацелена на развитие проекта "Карта горожанина". Это глобальный проект, требующий от банков интеграции с региональной инфраструктурой, что в свою очередь, безусловно, требует финансовых вложений в развитие программного обеспечения банков", — оценил изменения представитель кредитной организации.

Зачастую в разных регионах транспортные и медицинские приложения, с которыми банкам необходимо будет интегрироваться, отличаются, пояснил он. Аналогичное решение льготным клиентам предлагает и Промсвязьбанк: когда в банк приходят средства от бюджетного учреждения, они автоматически зачисляются на карту "Мир".

"Если у клиента, для которого они предназначены, нет такой карты, то система автоматически отправляет средства обратно. Поэтому необходимо обратиться в офис и заказать карту национальной платежной системы. Действующие клиенты банка смогут оформить такую карту бесплатно", — прокомментировала Екатерина Матвеева, отвечающая в Промсвязьбанке за зарплатных клиентов.