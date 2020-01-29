МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Высокая закредитованность россиян стала основным фактором, тормозящим рост потребкредитования. Сильное снижение ключевой ставки ЦБ РФ не компенсировало эффект от замедления экономического роста и не привело к ускорению кредитования и в корпоративной сфере, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Российские банки за 2019 год нарастили выдачу кредитов населению на 18,5%, а корпоративное кредитование показало рост на 4,3%, в то время как в 2018 году эти показатели были выше и составили 22,3% и 5,1% соответственно, следует из обзора ЦБ по развитию банковского сектора.

Растет доля необеспеченных потребкредитов со сроком погашения более 3 лет. Она приближается к 60%, что в будущем может стать одним из источников кредитного риска. ЦБ РФ уже принял ряд мер для сокращения числа необеспеченных кредитов. Банки и микрофинансовые организации с 1 октября прошлого года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.

ИНВЕСТИЦИИ, НО НЕ В РОСТ

Корпоративное кредитование растет медленно из-за слабого роста экономики, недостатка заемщиков подходящего риск-профиля и большего аппетита банков к розничному кредитованию, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин.

Чистая прибыль банков РФ в 2019 году выросла в 1,7 раза

Так же считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. При этом активизировалось кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП), отмечает он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова добавляет, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ может ускорить прирост инвестиций. "Несмотря на то что вполне очевидные амбиции нового правительства ускорить инвестиционный рост ставят ЦБ в менее комфортное положение в будущем, пока низкий уровень инфляции не предвещает никакого противостояния", — убеждена она.

Орлова называет еще одну особенность, характерную для российских компаний в 2019 году. Она ссылается на аналитическую записку ЦБ от 27 января, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний, с целью выявления ограничений по инвестиционному росту.

"Учитывая, что 78% ответов – это ответы частных компаний, порядка 80% опрошенных компаний указали на то, что их инвестиционные решения были связаны с плановой или вынужденной заменой оборудования", — рассказывает она.

Результат этого исследования указывает на то, что инвестиционный процесс не был вызван планами роста и не может обеспечить экономический рост; это также говорит в пользу низкой чувствительности к процентной ставке ЦБ, объясняет эксперт.

"Результаты опроса соответствуют нашим ожиданиями, что несмотря на сильное снижение ставки с 7,75% в начале 2019 года до 6,25%, рост корпоративных кредитов в 2020 году сохранится на уровне ниже 10% ", — делает вывод Орлова.

ДОЛГОВАЯ ЯМА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ…

"Замедление потребительского кредитования в 2019 году в первую очередь связано с ростом закредитованности населения (и соответственно заемщиков с приемлемым профилем риска становится все меньше), ужесточением стандартов выдачи банков и в какой-то степени с мерами, которые принял ЦБ в 2019 году", — считает Лопатин. Он имеет в виду введение расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), с учетом которого банкам необходимо создавать дополнительные резервы.

Учитывая эти факторы, Лопатин дает прогноз на 2020 год: "Мы ожидаем дальнейшего снижения, по году мы прогнозируем розничное кредитование вырастет примерно на 15%".

Что касается ключевой ставки и ее роли в кредитовании физлиц, то ее снижение поддерживает интерес к длинным кредитам, то есть, прежде всего, к ипотеке. В стоимости потребкредитов большую долю имеет премия за риск, которая не чувствительна к величине ключевой ставки, объясняет Пивень.

Поэтому в 2020 году ожидается небольшое ускорение роста выдач корпоративных кредитов и сохранение высоких темпов роста ипотечного портфеля, делает прогноз эксперт. При этом рост потребительского кредитования будет ограничен требованиями ЦБ, добавляет он.

"Несмотря на частые обсуждения рисков перегрева и намерение ЦБ взять под контроль рост розничного кредитования, этот рынок показал очень сильный рост — на 18,5%, что очень близко к 22,4% по итогам 2018", — считает Орлова.

"Учитывая недавнее решение президента предоставить населению дополнительные социальные стимулы в размере примерно 400-450 млрд рублей в 2020 году, в этом году рынок розничного кредитования может продемонстрировать сильный рост вплоть до 15%", — добавляет она.

…КАК ИЗ НЕЕ ВЫБРАТЬСЯ

"Многие банки сейчас предлагают услуги рефинансирования кредитов или консолидацию долгов заемщика в разных банках, в том числе и необеспеченных. В результате, амортизация основного долга замедляется и может привести к отложенному признанию проблем", — отвечает Лопатин на вопрос о высокой закредитованности населения.

Удлинение срока необеспеченных кредитов может является ответом участников рынка на ограничения, вводимые к размеру платежа, считает Пивень. По его мнению, это принципиально не меняет структуру рынка, поскольку долговая нагрузка имеет большее влияние на платежеспособность клиента, чем срок задолженности.

В целом, по мнению эксперта, меры ЦБ, предпринятые в 2019 году по ограничению роста необеспеченного кредитования, являются действенными, однако регулятор может пойти на их ужесточение в случае, если долговая нагрузка населения продолжит рост.

Среди других способов снижения закредитованности населения Лопатин также называет повышение финансовой грамотности населения, информирование заемщика о том, сколько годового дохода он тратит на проценты по кредиту, что, по его мнению, может привести к охлаждению аппетита населения к потребкредитованию.