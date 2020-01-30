МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России с 1 января 2022 года будет предоставлять банкам ликвидность на внутреннем рынке на основе их кредитных рейтингов АКРА и "Эксперт РА" вместо отнесения к классификационным группам, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение, начиная с 2022 года, использовать информацию о кредитных рейтингах кредитных организаций — контрагентов Банка России при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке вместо информации об отнесении их к классификационным группам", — отмечает ЦБ.

Регулятор поясняет, что операции РЕПО и операции по предоставлению обеспеченных кредитов с 1 января 2022 года будут осуществляться с кредитными организациями при условии наличия у них минимального кредитного рейтинга, в том числе на уровне не ниже "B-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА или "ruB-" по классификации рейтингового агентства "Эксперт РА", независимо от отнесения их к той или иной классификационной группе.

Регулятор в настоящее время относит банки к одной из пяти классификационных групп в зависимости от экономического положения кредитной организации. Например, к первой группе относятся банки, если в их деятельности банка не выявлены текущие трудности. А к пятой — те банки, в отношении которых есть основание для отзыва лицензии.