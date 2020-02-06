МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Меры по ограничению кредитования банками сделок слияния и поглощения (М&А) планируется ввести в первом квартале 2020 года, следует из информационного бюллетеня Банка России "Банковское регулирование".

"Проект размещался в период с 12.11.2019 по 25.11.2019. Планируемый срок вступления в силу – I квартал 2020 года", — говорится в материалах регулятора.

Банк России собирался до конца 2019 года ввести меры по ограничению финансирования банками сделок M&A. Предполагается, что такие кредиты будут относиться к третьей категории качества, что означает признание их "сомнительными". Это подразумевает, что банки должны создавать резерв в размере от 21% до 50% суммы кредита. При этом банкам будет дано право повышать категорию качества кредитов, но только на одну категорию. Кредиты по M&A второй категории качества с 2020 года должны будут обеспечиваться резервами в размере 2% от суммы кредита, а с 2022 года – до 5%.

На данный момент кредиты по M&A определяются в первую и вторую категории, где не подразумевается резервирование.

Вместе с тем ЦБ исключает отнесение к третьей категории качества кредитов по сделкам M&A в сфере федеральных целевых программ (ФЦП), а также оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, эта новация позволит нарастить кредитование юрлиц-участников ФЦП, а также стратегических предприятий и организаций ОПК. В числе основных бенефициаров этой новации – госбанки, в том числе "оборонный" Промсвязьбанк, указывает эксперт.

"С одной стороны, эта мера направлена на ужесточение условий кредитования сделок M&A, с другой, она ослабляет эти условия по отношению к кредитованию сделок M&A в сфере ОПК и т.п.", — отмечает Осадчий.