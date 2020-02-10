МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС привлек кредит ВТБ на 30 миллиардов рублей сроком на шесть лет для рефинансирования текущего долга компании, говорится в сообщении оператора.

"Кредит предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 миллиардов рублей, открытой в мае 2018 года. Привлеченные средства будут направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов МТС, истекающего в 2020 году", — уточняется в сообщении.

На конец третьего квартала 2019 года чистый долг компании составил 307 миллиардов рублей, общий долг — 376 миллиардов рублей.