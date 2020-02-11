МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России включит 700 миллиардов рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства передаст в казну, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, он направлен в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

"В соответствии с законом о ЦБ, 700 миллиардов рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту", — сообщили в ЦБ.

Пакет акций Сбербанка будет продан правительству несколькими лотами, а их количество и скорость продажи будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Что касается сроков продажи, то законопроект не устанавливает каких-либо сроков, поэтому скорость реализации зависит от возможности приобретать акции за счет средств ФНБ. Предполагается, что пакет будет продан несколькими лотами. Количество лотов и скорость продажи зависит от наполнения ФНБ", — сообщили агентству в Банке России.

Банк России продаст кабмину акции Сбербанка по средней цене за 6 месяцев до даты первой сделки, эта цена будет применяться в отношении всего пакета.

"Акции будут проданы по рыночной стоимости, формула определения которой указана в законе. Средневзвешенная цена за 6 полных месяцев до даты первой сделки. Эта цена будет применяться в отношении всего пакета", — говорится в сообщении ЦБ.

После завершения сделки Банк России ожидает сокращения числа своих сотрудников в наблюдательном совете Сбербанка до 3 человек из-за сделки по продаже пакета акций регулятора правительству, кандидаты в его новый состав должны быть выдвинуты до 18 марта.

"Кандидаты в набсовет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта, Банк России ведёт консультации с правительством и АП по данному вопросу. Предварительно предполагается, что количество сотрудников Банка России в составе следующего набсовета сократиться до трех человек", — прокомментировали в ЦБ.