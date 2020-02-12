МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России продаст акции Сбербанка, которые выкупит у миноритариев по оферте, на SPO или "в рынок" в зависимости от объема, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

Минфин и Банк России во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

"Банк России выкупит акции, потом продаст, в законе написано, что мы должны их продать до конца 2022 года. Если их будет много — проведем SPO, если их будет немного — в рынок продадим — это зависит от объема. Мы купим эти акции на рынке, а потом их продадим, должны будем в течение двух лет с небольшим продать на рынке. Мы их удерживать не собираемся. У нас нет цели формировать стратегическую инвестицию", — сказал он.

ОФЕРТА ТОЛЬКО ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ

По словам Швецова, ЦБ РФ в рамках сделки выставит миноритариям оферту только по обыкновенным акциям, но уже на первом этапе — не дожидаясь достижения долей кабмина обычных 30% или 50%. Оферта будет выставлена только владельцам обыкновенных акций, уточнил Швецов. "Закон не предполагает оферту для владельцев привилегированных акций", — отметил он.

"Мы ничего не меняем с точки зрения закона, отличия только два: первое — то, что оферта выставляется от имени Центрального банка, и второе — она выставляется не в момент, когда правительство пересечет 30% или 50%, а в рамках первого пакета. Поскольку уже намерение приобрести 50% — оно в законе, следовательно, ждать, когда эти формальные границы перейдут, нет смысла, мы выставляем ее сразу", — рассказал первый зампред ЦБ.

За вторник обыкновенные акции Сбербанка подорожали на Московской бирже на 0,89%, префы — на 2,24%. В среду динамика обратная: обыкновенные акции на данный момент торгуются на уровне предыдущего закрытия, а префы ощутимо дешевеют — на 1,3%.

По мнению Швецова, переход контрольного пакета Сбербанка от ЦБ РФ правительству вряд ли снизит интерес инвесторов к его акциям, поэтому Центробанк не ожидает много заявок по его обязательной оферте.

"Мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту, но при этом сколько будет, столько выкупим", — отметил Швецов.

"Я как член совета директоров Сбербанка могу сказать, что на месте инвесторов я не стал бы пользоваться этой возможностью. Рынок акций ликвиден и инвестор в случае Сбербанка всегда может уйти из своих инвестиций. И, кроме того, нет концентрации в одних руках, то есть все пакеты достаточно маленькие, если инвестору что-то не понравилось, он может это сделать, не дожидаясь оферты или после того как оферта закончится", — пояснил он.

"Сбербанк — одна из лучших компаний на рынке, я не вижу, что передача контроля от Банка России правительству существенным образом поменяет аппетиты инвесторов. По оценкам аналитиков, оценка акций Сбербанка выше текущей цены, в общем дивидендная доходность хорошая, очень сильное корпоративное управление", — также обратил внимание Швецов.