МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк проверяет информацию об утечке данных своих клиентов, в базе есть данные за 2015-2016 годы, которые уже предлагались к продаже в теневом интернете, тогда банк не являлся источником их утечки, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Газета "Известия" в четверг сообщила, что личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставили на продажу в интернете. Издание отмечает, что приобрести информацию об одном клиенте можно за 35 рублей. В частности, можно узнать полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

"Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам. Сбербанк не являлся источником утечки этих данных", — сообщили в банке.

"Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идёт об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили позднее в банке.