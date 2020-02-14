МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций на 1 января 2020 года составил 11,79%, что ниже прошлогоднего показателя на 0,62 процентного пункта, сообщается на сайте Банка России.

"Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2020 года составил 11,79%", — сказано в сообщении.

По данным ЦБ, величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций на отчетную дату составила 340 миллиардов рублей против 391,7 миллиарда рублей годом ранее. Совокупный уставный капитал банков при этом составляет 2,885 триллиона рублей.

При этом доля участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков составляет 10,83%. Размер иностранных инвестиций в уставные капиталы страховых организаций составил 23,7 миллиарда рублей, совокупный уставный капитал таких организаций — 218,9 миллиарда рублей.

ЦБ отметил, что при расчете показателей впервые в соответствии с законодательством не включал иностранные инвестиции, составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала, осуществленные после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет.