МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пилотный проект разработанной "Норильским никелем" блокчейн-платформы для выпуска и оборота цифровых прав был успешно реализован в регулятивной "песочнице" ЦБ РФ, площадка сможет быть запущена после принятия и вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах", сообщается на сайте регулятора.

Глава и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин еще в 2018 году анонсировал запуск компанией собственного стейблкоина, который будет обеспечен металлами. В марте прошлого года он говорил о планах запустить цифровую платформу для торговли палладием с использованием токенов, поясняя, что при таком механизме клиент сможет легко перепродать ненужный ему, но законтрактованный объем металла кому-то еще. Не исключал Потанин и расширения концепции на торговлю другими металлами.

Как отмечает ЦБ, особенностью разработанной "Норникелем" платформы является возможность выпуска гибридных токенов, обеспеченных одновременно различными активами. Кроме того, выпускать цифровые токены на площадке сможет любая организация.

"Это был один из самых масштабных проектов "песочницы". Мы детально изучили новую бизнес-модель и ее соответствие потребностям рынка…. По итогам пилотирования Банк России предложил включить в проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны государственными органами и бизнесом", — приводятся слова директора департамента финансовых технологий ЦБ Ивана Зимина.

Блокчейн-платформа "сможет начать свою деятельность после принятия и вступления в силу проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах", который был доработан по результатам пилота", уточняет регулятор.

Этот законопроект разрабатывается уже не один год, изначально из-за необходимости урегулировать статус криптовалют. Свое текущее более широкое название — "О цифровых финансовых активах" — он обрел в январе 2018 года. Пакет из трех законопроектов, призванных ликвидировать пробел и создать регулирование в области цифровой экономики, был внесен в Госдуму в марте 2018 года и принят в первом чтении в марте. Второе и третье чтения могут пройти в марте 2020 года.