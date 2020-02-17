МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Игроки рынка лизинга ожидают в 2020 году снижения лизинговых ставок и ужесточения конкуренции, а также отмечают неопределенность, связанную с проведением корректировки госпрограммы единой лизинговой субсидии, свидетельствует опрос лизинговых компаний, проведенный РИА Новости.

Рынок лизинга в РФ в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 15%, до 1,5 триллиона рублей, сообщило в феврале аналитическое рейтинговое агентство "Эксперт РА". Механизм предоставления единой лизинговой субсидии в РФ будет скорректирован, в частности, из нее будет исключен газомоторный транспорт (ГМТ), сообщали РИА Новости в январе источники в лизинговой отрасли.

"В 2019 году… большую роль в росте рынка сыграла действовавшая субсидия, но что будет с субсидированием в этом году пока сказать сложно – новая система, вызывающая немало вопросов, немедленно после принятия ушла на доработку. Также важным трендом стало удешевление лизингового договора за счет снижения ставки рефинансирования и, насколько можно судить по политике ЦБ, этот процесс продолжится и в наступившем году", — прокомментировал ситуацию гендиректор лизинговой компании Carcade Олег Заглядин.

Заглядин считает, что многие лизинговые компании, обеспечивавшие высокие темпы роста за счет снижения качества портфеля и заключения договоров с рискованными лизингополучателями, практически подошли к пределу собственной прочности и вынуждены будут менять свою стратегию.

"В 2019 году рынок лизинга замедлил свой рост, особенно сильно это отразилось на лизинге железнодорожной техники и в авиасегменте. Чуть лучше на их фоне выглядит рынок автолизинга, но и в этом сегменте темпы роста отстают от прогнозов и предыдущих периодов. Среди тенденций 2019 года можно выделить диджитализацию рынка и оптимизацию рутинных процессов при оформлении лизинговой сделки", — отмечает управляющий директор "Альфа-Лизинга" Ольга Гришина.

БОРЬБА ЗА КЛИЕНТА

Растущая конкуренция между лизинговыми компаниями, а также с банками будет определять рынок лизинга в 2020 году. По мнению заместителя гендиректора по работе с клиентами ГТЛК Владимира Добровольского, в 2020 году будет также проходить дальнейшая консолидация в определенных сегментах рынка.

"В целом, мы не ожидаем прорывного роста рынка лизинга в 2020 году. Скорее всего, продолжится консолидация рынка как в части розничного, так и корпоративного лизинга. Это связано с тем, что, с одной стороны, идет удешевление финансирования по рынку, а с другой – конкуренция за хороших клиентов. Соответственно, маржинальность лизинговых компаний снижается", — сказал РИА Новости Добровольский.

"Снижение ставок, которое мы наблюдали на протяжении 2019 года, продолжится и в 2020-м. Кроме того, усиление конкуренции на рынке лизинга приведет к снижению доходности лизинговых компаний. Самым быстрорастущим сегментом останется автотранспорт, хотя его рост немного замедлится – при этом тенденция роста доли лизинга в продажах сохранится, что будет способствовать росту сегмента в целом. Что касается роста рынка, то мы сторонники консервативного прогноза", — считает гендиректор "Сбербанк Лизинга" Вячеслав Спиров.

Гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов указывает на неопределенность, связанную с корректировкой программы субсидирования лизинга. "Ключевым фактором неопределенности на данный момент остается вопрос с господдержкой в 2020 году. Общий бюджет субсидий на рынок лизинга был определен в размере 9,8 миллиарда рублей, но как они распределятся по отраслям и каков будет механизм, пока обсуждается на уровне правительства", — говорит Агаджанов.

СТАВКА НА КОЛЕСА

Наиболее перспективным сегментом игроки рынка РФ считают автолизинг. Сегмент в ближайшие годы может вырасти в три-четыре раза, полагает гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер. В Carcade считают, что в 2020 году автолизинг сохранит умеренный рост, не превышающий результаты 2019 года. В "Сбербанк Лизинге" ожидают замедления темпов роста сегмента. По оценке "Эксперт РА", рост рынка автолизинга в 2019 году составил 25%, до 566 миллиардов рублей.

"Что касается рынка автолизинга, то тренды 2020 года, которые мы можем отметить, связаны с повышением цен на автотехнику и, соответственно, с вынужденным изменением структуры спроса. Увеличение спроса на лизинг автомобилей с пробегом – один из них", — сообщил гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.

"Из негативных факторов: распространение мошеннических схем, связанных с так называемым возвратным лизингом – выдачей займов в обмен на ПТС. Само по себе существование этой услуги легитимно, однако на рынке существуют нечистые на руку игроки, дискредитирующие этот вид деятельности и лизинг в целом, прописывающие мелким шрифтом в договорах кабальные условия для клиентов, которые зачастую невозможно выполнить. Как итог, клиенты лишаются имущества, а и без того недостаточно развитый рынок (автолизинга — ред.)… вызывает негатив в широких кругах", — говорит Агаджанов из "Газпромбанк Лизинга".

Также лизингодатели прогнозируют увеличения числа сделок по лизингу водного транспорта. Еще один тренд будущего — развитие операционного лизинга.