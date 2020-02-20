МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доналоговая прибыль российских банков в январе снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 223 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль за месяц составила 197 миллиардов рублей, говорится в обзоре банковского сектора ЦБ РФ.

"В январе 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 197 миллиардов рублей, что на 54 миллиарда рублей выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Это может быть связано, в том числе, с валютной переоценкой на фоне роста курса доллара в начале года", — отметил регулятор.

При этом банки в январе 2020 года заработали прибыль до налогов в размере 223 миллиарда рублей против 264 миллиардов рублей в январе 2019 года.

Вклады населения в банках РФ в январе снизились на 1,5% и составили 30,174 триллиона рублей, сообщил Банк России.

"Сокращение вкладов физических лиц в январе (-1,5%) характерно для этого месяца, что, вероятно, связано с сезонным ростом расходов в новогодние праздники и снятием части пенсионных выплат, начисленных в конце прошлого года сразу за два месяца", — говорится в документе.

В годовом выражении вклады физических лиц выросли на 10,1%, что соответствует темпу годового прироста, наблюдающемуся с ноября 2019 года.

По данным регулятора, российские банки в январе нарастили кредитование населения на 0,8%, а корпоративное кредитование показало снижение на 0,9%.

"Месячные темпы прироста портфеля кредитов физическим лицам замедлились до +0,8% (в декабре предыдущего года прирост на 1,0%), что связано с сезонностью, а также, возможно, с мерами Банка России по охлаждению сегмента необеспеченных потребительских ссуд", – сказано в документе.

"В январе корпоративный кредитный портфель сократился на 0,9%, при этом основной объем снижения пришелся на несколько системно значимых банков", – указывает также регулятор.

В обзоре указывается, что для более полного анализа корпоративного кредитования теперь включены кредиты не только нефинансовым организациям, но и финансовым (кроме кредитных организаций). В последнюю категорию входят, например, лизинговые и факторинговые компании (в том числе дочерние финансовые компании банков), а также организации, связанные с крупными корпоративными клиентами.