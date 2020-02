МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Норникель" заключил дополнительное соглашение к договору с синдикатом банков об открытии кредитной линии, увеличив ее лимит до 4,15 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

"Норникель" заключил договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму до 2,5 миллиарда долларов у синдиката банков в декабре 2017 года.

"В рамках дополнительного соглашения увеличивается общий совокупный лимит кредита, продлевается срок погашения ранее предоставленных кредитных линий, изменяется процентная ставка за пользование кредитной линией. … Размер сделки – сумма основного долга по договору не более 4 150 000 000 долларов, общая сумма сделки (включая проценты и комиссии) составляет 23,6% от стоимости активов ПАО "ГМК "Норильский никель" по состоянию на 30 сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

Срок исполнения обязательств по сделке – не позднее 30 октября 2025 года. "Дополнительное соглашение – результат работы компании по оптимизации долгового портфеля", — пояснил РИА Новости представитель "Норникеля".

Кредиторами выступают Райффайзенбанк, "Юникредит банк", China Construction Bank Corporation (филиал в Сеуле), CIB Bank ltd, Ситибанк, Commerzbank (филиал в Люксембурге), Credit Agricole (филиал в Лондоне), ING Bank (филиал ING-DiBa AG), JP Morgan Chase Bank (филиал в Лондоне), Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, VUB Banka (Slovakia), MUFG Bank, Natixis, Societe Generale, AO Mizuho Bank (Москва), UniCredit S.p.A., China Construction Bank (Russia), CIB Bank Ltd, АО "Вури Банк", Agricultural Bank of China (Moscow), Bank of China Limited (филиал в Макао), Bank of China Limited (филиал в Венгрии), Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG (филиал в Лондоне), Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.