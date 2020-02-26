МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сокращение объема выдачи потребительских кредитов пока не отразится на прибыли российских банков, но если тенденция продолжится, и ситуация в экономике не улучшится, это может привести к снижению потребительского спроса, полагают аналитики. Вероятен и рост просроченной задолженности, что может стать серьезной проблемой для всех.

Россияне в текущем году стали брать меньше потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), их количество в январе составило 1,27 млн, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если оценивать ситуацию по регионам, то больше всего потребкредитов было выдано в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Башкирии и Татарстане.

Однако снижение их выдачи было зафиксировано практически везде, а на первом месте оказались Ставропольский край (-25%), Иркутская область (-21,3%), Алтайский край (-20,4%), Самарская область (-17,8%) и Удмуртия (-17,7%).

В самом НБКИ поясняют, что это связано с ужесточением банковского риск-менеджмента. "В настоящее время в сегменте необеспеченного потребительского кредитования сложился устойчивый тренд: банки стараются кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне", — говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин.

С ПОДАЧИ РЕГУЛЯТОРА

Эту тенденцию усилило введение Банком России в октябре прошлого года обязательного для кредиторов показателя долговой нагрузки (ПДН), добавил он. Теперь при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей банки должны рассчитывать ПДН как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы. Это приведет к замедлению кредитования населения в начале года, прогнозирует регулятор. Прогноз подтверждают, в том числе, данные НБКИ.

Опрошенные "Прайм" эксперты сходятся во мнении, что замедление потребкредитования обусловлено тем, что долговая нагрузка населения уже близка к предельной, и банки не склонны ее наращивать.

"Дают в долг действительно меньше, чаще отказывают, поскольку ЦБ ужесточил требования к доходу заемщиков и документам, его подтверждающим. Неофициальная справка "под честное слово" уже не всегда и не везде проходит, многие требуют форму 2-НДФЛ с достаточной суммой подтвержденного дохода", — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский напомнил, что спад количества выданных потребительских кредитов в начале года – стандартная история для России.

"Другое дело, что правила выдачи кредитов действительно ужесточились, что заметно даже по январской статистике. В самый сильный для кредитования месяц – декабрь – было, по данным ЦБ, выдано 1,45 млн кредитов. Это примерно столько же, сколько в относительно тихий январь прошлого года", — отметил он.

ВЛИЯНИЕ НА БАНКИ И ЭКОНОМИКУ

Ужесточение политики регулятора по отношению к необеспеченному потребкредитованию может отразиться не только на банковском бизнесе, но и на экономике в целом, считают эксперты.

По словам Кричевского, несмотря на увеличение количества выданных кредитов за прошлый год до 19,5 млн, что на 500 тысяч больше показателей 2018 года, в четвертом квартале количество выдаваемых займов упало на 1,6% в сравнении с 2018 годом. Если тренд сохранится, то в этом году можно ждать снижения выданных займов на 5-7% по сравнению с 2019 годом, прогнозирует он.

Тем не менее, существенного влияния на прибыль банков пока не ожидается. Они уже заработали свое на существующем объеме выданных кредитов и с успехом продолжат это делать. Не сильно мешает им и просрочка – она не столь велика, и при необходимости банки могут не отражать ее в статистике или списать на коллекторские структуры. Однако если ситуация в экономике не улучшится, в перспективе рост просроченной задолженности весьма вероятен.

"Это может быть история будущего – уже в конце 2020-2021 году мы с этим столкнемся, и тогда проблему спрятать не получится", — полагает Порывай.

Еще одно следствие снижения объемов кредитования – сокращение спроса и последующее замедление экономики. Это может произойти уже в ближайшие месяцы. "Без кредитной поддержки покупать будут все меньше, и это отразится на сетях, на большинстве сфер", — считает он. В случае индексации зарплат, хотя бы госслужащим, ритейл получит поддержку, поскольку банки смогут расширить выдачу кредитов, исходя из новых справок о доходах. Но если этого не произойдет, снижение спроса продолжится, поскольку обслуживать новые долги люди не в состоянии.

При этом потребность населения в заемных средствах отнюдь не стала меньше. Реальные доходы не растут, и все больше становится тех, кому хватает средств лишь на продукты, оплату ЖКХ, прочие обязательные выплаты, констатируют аналитики. Таким образом, получение большей части товаров и услуг помимо прожиточного минимума требует прибегнуть к помощи кредиторов. В настоящее время более 6% должников имеют займы в 4 и более банках, а доля заемщиков с одним кредитом за пять лет сократилась с 70% до 61%.

Тем, чья кредитная нагрузка велика и разбросана по разным банкам, эксперты советуют прибегнуть к рефинансированию, консолидировав займы в одном месте и с меньшим процентом. Это положительно повлияет и на их кредитную историю, и на благосостояние в целом. Банки получают свои денежные средства, заемщик платит в одну кассу и снижает долговую нагрузку. Это видится идеальным вариантом для обеих сторон, заключают аналитики.