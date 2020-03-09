МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Центральный банк РФ может через квартал повысить ключевую ставку для защиты курса рубля, если цена на нефть задержится на низких уровнях, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

Цены на нефть в понедельник падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки, свидетельствуют данные торгов. Майский фьючерс марки Brent падал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI опускался на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.

Как отметил эксперт, если цена продержится на таком низком уровне, будет некоторое повышение инфляции, и Центральный банк перестанет снижать ставку, "а может даже ее повысит".

"Не сейчас (повысит ставку – ред.). Скажем, через квартал. Потому что есть непредсказуемый фактор, если цена на нефть, действительно, задержится на очень низком уровне, как Goldman Sachs предсказывал в последние дни, то в принципе в этой ситуации, возможно, для защиты курса рубля Центральному банку придется повышать ставку", — рассказал РИА Новости Вьюгин.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, запланировано на 20 марта.