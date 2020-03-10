МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора. ЦБ РФ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке, указывает ЦБ.

"Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующее изменение нашло отражение в проекте положения "О платежной системе Банка России", — сказано в сообщении регулятора.

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