МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в 2019 году выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 17,701 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка вырос на 0,1%, до 41,074 миллиарда рублей. Чистый доход по услугам и комиссии увеличился на 2,5% и составил 8,956 миллиарда рублей. Операционные доходы увеличились на 4,4%, до 51,404 миллиарда рублей.

Операционные расходы увеличились на 4,2%, до 19,814 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 5,7% и составила 22,059 миллиарда рублей.

Активы банка за год снизились на 10%, составив на конец декабря 2019 года 1,226 триллиона рублей. Обязательства уменьшились на 13,2%, до 1,013 триллиона рублей.

"Юникредит банк" является одним из крупнейших российских банков и входит в группу Unicredit. Банк работает в России с 1989 года. По величине активов, согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 января занимал 14-е место в банковской системе РФ.