МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ, Светлана Орлик. Новые требования Банка России резервировать дополнительный капитал с учетом долговой нагрузки затронули POS-кредитование – многие банки уходят из этого сегмента. Почему он остается прибыльным для "Почта банка", а также как банк зарабатывает в небольших городах и селах, где невысокие доходы и покупательская способность, и на что делает ставку в 2020-ом году, рассказал в интервью агентству "Прайм" президент-председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко.

- Каким был для "Почта банка" 2019 год? Какие главные итоги? Какую чистую прибыль по МСФО банк получил за прошлый год? Какую прибыль вы планируете получить за 2020 год?

— Итоги по чистой прибыли, конечно, можно называть пока предварительные, потому что нужно еще пройти аудит и подтвердить планируемые значения. Мы ожидаем, что прибыль будет на запланированном ранее уровне 6,5 — 6,7 миллиарда рублей. И это в полтора раза больше, чем годом ранее. В этом году планируем получить 7 миллиардов рублей.

- Каков инфраструктурный платеж "Почте России"? Ожидаете ли его снижения в будущем?

— Этот платеж по 2019 году составит порядка 5 миллиардов рублей. Снижения точно не планируем. Совместные с "Почтой России" проекты и активности, запланированные в этом году, думаю, позволят нам сохранить инфраструктурный платеж в этом году примерно на том же уровне.

- А как обстоят дела с дивидендами акционерам?

— Согласно стратегии развития банка, выплата дивидендов была запланирована только по итогам 2019 года. Но мы начали их платить уже в 2017 году – за 2016 год. За 2018 год банк выплатил акционерам 2,7 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим показателем. Посмотрим, как будет развиваться экономика дальше. На данный момент в свете внедренных в 2019 году регулятором ограничений, которые отразились в давлении на капитал, возможно, будет принято решение дивиденды не выплачивать. Если все будет позитивно, мы их выплатим. Поэтому все решения впереди за нашими акционерами.

- Большая часть точек "Почта банка" расположена в небольших городах и сельских населенных пунктах, где невысокие доходы и покупательная способность. Как банк там зарабатывает? Насколько востребованы там точки банка?

— В России почти 40% населения проживает именно в таких местах. Очевидно, не стоит ожидать, что в этих небольших городах и, тем более, сельских населенных пунктах существует какой-то сверхспрос на финансовые продукты и что мы делаем здесь большой бизнес. Люди там небогатые, но "Почта банк" — это прежде всего проект социальный. Мы считаем, что человек, несмотря на то, где он живет, должен иметь возможность открыть счет, получать пенсию на карту, начать откладывать деньги. В отделениях "Почты России" мы установили терминалы, позволяющие через кассу почты снять деньги с карты, причем любого банка. Здесь же можно и счет открыть, и карту выпустить, и подать заявление на кредит или перевод пенсии. Все расходы, которые можно было снизить, мы снизили. Это важный для нас и наших клиентов сегмент бизнеса, пусть он и приносит немного прибыли.

- Немного – это сколько?

— В очень маленьких населенных пунктах, конечно, нет прибыли. Но все равно там живут люди, и они хотят пользоваться банковскими услугами. При этом есть точки более активные и эффективные. Богатое село на юге с населением в несколько тысяч человек, конечно, будет отличаться, скажем, от поселка с 150 жителями на Крайнем Севере.

- Расскажите детали бизнес-плана банка? На что вы будете делать ставку в 2020 году?

— Банк в принципе завершил свой экстенсивный период развития и формирования сети. В этом и в будущем году мы будем проводить ее ревизию, некий тюнинг по итогам работы: где-то мы увидели, что формат может быть полегче, где-то, наоборот, не рассчитали, что будет столь серьезный спрос. Это корректируем. Дальше намерены органично расти. Не закладываем взрывного роста, не сулят нам его и макроэкономические индикаторы, однако ставим задачи по спокойному, гармоничному развитию каждого направления. Также сбалансируем с "Почтой России" наши подходы в работе с клиентами. Будем работать с различными инвестиционными продуктами. Продолжим развиваться в POS-кредитовании, где у нас есть амбиции: сейчас мы второй банк. Но плох тот второй, кто не хочет быть первым. Будем растить пул поставщиков в области коммунальных услуг.

- Банки уходят из сегмента POS-кредитов, насколько он прибыльный для вас?

— Для нас этот бизнес прибыльный, что и отличает нас от большинства игроков на POS-рынке. Многие банки считают, что это только канал привлечения и, набрав клиентов, не видят в дальнейшем в нем смысла. Мы же одни из основателей этого рынка, поэтому нам комфортно, мы умеем здесь зарабатывать. Возможно, мы знаем какой-то секрет…

- Вы говорили, что банк в ближайшем будущем не планирует выдавать ипотеку. При этом раньше вы говорили о пилоте в некоторых регионах по выдаче ипотеки от ВТБ и "Дом.РФ". Будете ли дальше развиваться в этом направлении? В чем для вас выгода? И может, все-таки вы подумываете о выдаче своей ипотеки?

— Да, мы не планируем выдавать собственную ипотеку. Что касается пилотов, мы их действительно проводили, хотя у нас и были сомнения. Оказалось, что в большом городе, где работают крупные ипотечные банки, смысла идти к агенту, которым являлся "Почта банк", нет, легче сразу отправиться в отделение ВТБ. А в малонаселенных пунктах существует два других решения жилищной проблемы. Первый — когда люди берут кредит наличными. Стоимость недвижимости на вторичном рынке тут совсем другая, чем в Москве и других крупных городах, и кредита наличными вполне хватает. Второй – кредит на индивидуальное строительство. Мы как раз успешно выдаем кредиты на быстровозводимые дома. При этом это не залоговый кредит, не ипотека, а POS-кредит. У нас уже 850 партнеров, и мы планируем дальше этот проект наращивать.

- Я правильно понимаю, что этот пилотный проект закончился?

— Да. Закончился и дальше в том виде, наверное, смысла его продлевать просто нет.

- "Почта банк" входит в число банков-агентов по продаже ОФЗ для населения. Планируете ли предлагать собственные облигации для населения?

— Пока мы предлагаем ОФЗ-н, предлагаем ПИФы (Паевые инвестиционные фонды – ред.) ВТБ, ну и работаем над другими инвестпродуктами. Может быть, когда-то придем к собственным облигациям, но сейчас в бизнес-плане такой активности нет.

- Вы говорили, что банк хочет работать с крупными ритейлерами, и не только продуктовыми, и ведете переговоры. Расскажите о результатах этих переговоров?

— С продуктовыми ритейлерами мы с удовольствием работаем, наши основные партнеры — это сеть магазинов "Пятерочка" и "Магнит". Если говорить о непродуктовых, то тут наш крупнейший партнер, с которым мы бесконечно будем развиваться, улучшать процессы и придумывать новое — это "Почта России". Она, думаю, входит в тройку крупнейших ритейлеров в мире по сети покрытия. Мы вас еще будем совместно удивлять! Если говорить о других непродуктовых партнерствах, то у нас больше 100 тысяч POS-партнеров, точек, где мы продаем свои кредиты. Куда уж больше? Это практически вся страна.

Сейчас время, когда не так важно, что написано на вашей карте, — зачастую и карты-то нет, только телефон, иногда проще договориться с партнером о взаимных преференциях. Так, недавно мы с ВТБ запустили совместную очень перспективную программу – "Мультибонус".

- Банк открывал свои точки обслуживания в "Пятерочке". Вы довольны результатом? Сколько их на сегодняшний день, планируется ли расширять?

— Да! Знаете, мы пропилотировали и увидели несколько вещей. Первое — люди не ходят за продуктами с паспортом, а при оформлении первого банковского продукта он требуется. Второе — к этому времени, пока мы пилотировали, наша сеть достигла максимума, и сейчас около каждой "Пятерочки" в пешей доступности есть "Почта банк" на почте. И тогда возник вопрос: зачем нам держать стойки в "Пятерочке"? Лучше проводить в магазине рекламные акции и навигировать людей в наше ближайшее отделение. Человек спокойно купит продукты, вернется домой, потом пойдет на почту, куда как раз-таки ходят с паспортом, и спокойно получит свой банковский продукт. В некоторых точках "Пятерочки" мы остались, но это единицы, они, как правило, расположены далеко от отделений почты. В некоторых магазинах мы оставили банкоматы, потому что они действительно пользуются спросом: люди приходят за продуктами, заодно снимают зарплату, пенсию.

- Также "Почта банк" осенью 2019 года в рамках пилотного проекта планировал открыть несколько точек обслуживания в магазинах "Магнит". Я так понимаю, там такая же история, как с "Пятерочками"?

— Абсолютно та же дистрибуционная модель – ближайшее к магазину отделение почты с сотрудником, предлагающим финансовые услуги. Сейчас мы активно продвигаем "Магнит" в нашей сети, по эмиссии приблизились к полсотни тысяч, и у нас все впереди, проект не так давно был масштабирован на всю страну. Уверен, что у этого кобренда большие перспективы.

- В Минфине не раз выражали обеспокоенность утечками данных, особенно предостерегают от них в сфере биометрических данных. Как вы оцениваете ситуацию с защитой в этой сфере? Есть ли угрозы, на ваш взгляд?

— Это опять вопрос нашей ментальности. Вот живем мы, например, в бумажном мире, и это очень безопасно. И тут появляются какие-то биометрические ID, которые можно украсть. Можно я подвергну сомнению это утверждение? Мы живем в бумажном мире, и это совершенно небезопасно.

Номера наших паспортов, к сожалению, уже имеются в открытом доступе. Паспорт можно подделать, украсть, переклеить фотографию, скопировать подпись. Кто сказал, что бумага безопаснее, я не понимаю!?

Весь мир движется к биометрическому ID, потому что это уникальный ID. Похитить его сложно, потому что это не фотография из папки. Это сигнатура лица, зашифрованный код, который расшифровывается только определенным алгоритмом. Даже если злоумышленнику удастся его похитить, то не совсем понятно, что он будет с ним делать.

Получается, что вопрос не в том, можно украсть или нет, а в том, что, если ваши данные защищены биометрическим ID, у вас с меньшей вероятностью похитят деньги, например, если мы говорим о банках. Какой банк лучше защищен – тот, который не позволяет, например, досрочно истребовать депозит без биометрического подтверждения, или тот, в отделении которого деньги можно забрать, предъявив паспорт? Я думаю, чем сложнее система защиты, чем она более математическая, тем сложнее вывести деньги из системы. Но абсолютной защиты не существует. Это тоже правда. Все на свете можно взломать. Тем более с применением социальной инженерии.

- При этом мошенники постоянно совершенствуют социальную инженерию, применяя разные сценарии общения с клиентами. Как вы защищаете от такого вида мошенничества своих клиентов? Как можно решить эту проблему, на ваш взгляд?

— Да, мы много слышим о социальной инженерии. Спасти от этого вида мошенничества может только финансовое просвещение граждан и работа правоохранителей. Мы защищаемся еще и биометрически. Иногда наши клиенты злятся, жалуются: "В других банках так удобно, позвонил и депозит снял". Мы всегда говорим: "Да, отлично. Но вопрос, кто позвонил, вы или мошенник. Депозит-то ваш сняли". В нашем случае этот номер не пройдет.

- Как вы оцениваете для клиентов банков влияние ситуации с распространением коронавируса и волатильностью на мировых рынках. Видит ли "Почта банк" возможность предложить клиентам кредитные "каникулы" в связи с этим?

— В нашем банке есть услуга "Пропускаю платеж", которая дает возможность заемщикам в случае непредвиденных обстоятельств 2 раза в год пропустить платеж по кредиту. Вводить какие-то дополнительные меры целесообразно только в случае резкого ухудшения экономической ситуации при одновременном изменении правил ЦБ по резервированию таких кредитов, но это уже должно быть решение на государственном уровне.

Волатильность валютного курса на рублевый кредитный портфель никак не влияет. Сбережения наших клиентов также в рублях.

- Будет ли банк закрывать часть отделений в связи с распространением вируса в России?

— Пока таких действий мы не предпринимаем, но внимательно следим за развитием событий и соответствующими решениями властей. Если кому-то сегодня удобнее прийти в отделение банка, на почту и посоветоваться со специалистами, нет проблем, они открыты. Однако для спокойствия, соблюдения мер личной безопасности я все же предлагаю переходить к digital-формату. Проникновение мобильного банкинга в нашей стране так велико, что для регулярного погашения кредитов, оплаты любых услуг, и даже для открытия вклада, в принципе, не нужно приходить в офис банка.