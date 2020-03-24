МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым, а также предоставить им при обращении кредитные каникулы, следует из сообщения регулятора.

"Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции", — следует из сообщения регулятора.

Отмечается, что рекомендация касается банков, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Данная мера, уверены в ЦБ, поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем.

"Регулятор также рекомендует предоставлять субъектам МСП, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа)", — указывает ЦБ.

Банк России отметил, что при принятии решения о форме реструктуризации кредиторам следует исходить из оценки фактической способности предпринимателей погашать кредит или заем, а также учитывать свои собственные обязательства, в том числе перед вкладчиками.