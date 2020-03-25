МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом, при этом реструктуризацию следует проводить и тем россиянам, которые уже воспользовались ипотечными каникулами, говорится в сообщении регулятора.

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"Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы", — сказано в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ ранее в пятницу рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям в условиях распространения коронавируса реструктурировать задолженность заемщиков, у которых будет выявлена инфекция, а также не назначать штрафы по кредитам и займам. Кредитным организациям также рекомендуется в срок до 30 сентября не обращать взыскание на недвижимое имущество таких заемщиков в случае нарушения ими обязательств по договору.

ИЗЪЯТИЕ ЖИЛЬЯ

Банк России рекомендует банкам до 30 сентября 2020 года не взыскивать жилье за неплатежи по ипотеке, если это единственное жилье заемщика с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора. Банки в РФ пока не планируют закрывать отделения из-за коронавируса

"В случае неисполнения обязательств по ипотечным договорам заемщиком, у которого официально подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ним членов семьи), Банк России рекомендует кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи", — говорится в сообщении.

ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ

Еще одна рекомендация регулятора банкам — оперативно реструктурировать потребительские кредиты и не начислять штрафы и пени за просрочку заемщикам с коронавирусом.

"Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору", — отмечает ЦБ.

При этом Банк России рекомендует кредитору общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.

Также регулятор рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и в том случае, если гражданин обратился за реструктуризацией уже после болезни.

"В этом случае ему не следует начислять неустойку за просроченные обязательства", — говорится в информационном письме. Кроме того, информация, направленная в бюро кредитных историй (БКИ), не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков", — подчеркнул ЦБ.