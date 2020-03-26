МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам-физлицам каникулы по кредитным платежам на срок до полугода без начисления штрафов и неустоек, говорится в обращении главы крупнейшего российского банка Германа Грефа.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к россиянам предложил ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне текущей ситуации в экономике снизился более чем на 30%.

"Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять "каникулы" по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек", — сказал Греф.

При этом для получения таких послаблений не нужно посещать отделение банка — подать заявление, а также представить подтверждающий документ можно на сайте Сбербанка, уточнил он.

ВТБ также разрабатывает и внедряет собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов, бизнес которых уже пострадал от коронавируса COVID-19, говорится в заявлении банка по поддержке среднего и малого бизнеса.

"Банк разрабатывает и внедряет собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов, бизнес которых уже пострадал от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Указывается, что решения будут приняты банком в ближайшее время, при этом кредитная организация уже сейчас принимает обращения от клиентов и работает с ними в индивидуальном порядке.