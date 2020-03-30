МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Сбербанк выдал первый беспроцентный кредит по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от коронавируса, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее года, срок кредитования — до 1 октября. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования), пояснили в банке.

Зампред правления банка Анатолий Попов отметил, что потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 миллиардов рублей.

Выдача первых кредитов малым и микропредприятиям на выплату зарплаты в ВТБ запланирована 31 марта, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. Данный продукт позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях – сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом", — говорится в сообщении.

"Совместно с правительством РФ и Центральным банком готовится решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов. Выдача первых таких кредитов запланирована уже завтра, 31 марта", — добавили в пресс-службе.