КИЕВ, 30 мар — ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятие этого закона является главным условием для получения новой программы МВФ. Это сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Документ еще должен пройти второе чтение.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предусматривает установление равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами. В случае отмены решения о выведении банка с рынка его положение, которое существовало до принятия решения, не должно возобновляться.

Документ, в частности, предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда.