КИЕВ, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Киеву денежной помощи на борьбу с новым коронавирусом. Как заявил премьер-министр Украины Денис Дмыгаль, кабмин надеется на положительный результат в ближайшее время. МВФ отказался рассматривать запрос Венесуэлы на $5 млрд на борьбу с коронавирусом

"Мы активно ведем переговоры о выделении помощи от МВФ. Это отдельный вопрос. Вчера прошла встреча с послами стран "Большой семерки". Вчера шли и каждый день идут переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся относительно финансовой поддержки от этой международной организации. Есть соответствующие распоряжения министру финансов", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Вместе с тем он выразил надежду на положительный результат в вопросе предоставления Киеву помощи в ближайшее время. "Обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно положительная", — добавил Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими партнерами относительно предоставления Киеву помощи для преодоления последствий борьбы с коронавирусом.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Правительство также приняло решение о прекращении с 12.00 (13.00 мск — ред.) среды автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения. Также со вторника принято решение о прекращении работы метро. Число подтвержденных заражений в Украине достигло 14. Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом подтверждено в Черновицкой области – десять, среди них — трое детей.

Накануне Нацбанк Украины заявил о недостатке наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. После этого в среду, 18 марта, Приватбанк из-за коронавируса приостановил обмен валют наличными.

Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Нацбанк Украины ожидает решения совета директоров МВФ по новой программе сотрудничества в первом квартале этого года.