МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. В период распространения коронавирусной инфекции действительно лучше пользоваться безналичными способами оплаты. Это также поддержит добросовестный бизнес и усложнит жизнь компаниям в "черной" и "серой" зоне. Однако запретить использование наличных в России невозможно ни технически, ни законодательно, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Роскачество рекомендует воздержаться от использования наличных в период распространения коронавируса, сообщила организация 3 апреля. Купюры могут быть переносчиком вирусов и бактерий. "Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени — от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы <…> Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго. В период пандемии особо остро встает вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Преимуществ использования электронных средств оплаты — масса. Самое главное — это гигиеничность", — уточняется в сообщении.

В Роскачестве также призвали оплачивать товары и услуги картой или через бесконтактные платежи. Карту, по мнению организации, стоит дополнительно протирать неагрессивным дезинфицирующим средством.

Банк России 24 марта рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Выдача банкнот, внесенных пользователем, без дополнительной обработки в банке может быть небезопасна. Регулятор отмечает, что рекомендация затронет около четверти банкоматов.

КАРТА ОТ КОРОНАВИРУСА

Через наличные средства могут передаваться бактерии, и само по себе хождение наличных средств, если представить через какое количество рук проходит банкнота, в текущей ситуации требует особого внимания, считает президент ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Представьте: вы приняли наличные, они поступили в кассу, их инкассировали, потом в банке снова выдали. Это просто непрекращающаяся цепочка передачи друг другу бактерий, которые на них находятся. Поэтому мы считаем, что рекомендаций Роскачества надо придерживаться. Уже ВОЗ рекомендовала минимизировать использование наличных. Это корректные меры предосторожности, от которых зависит то, насколько быстро нам удастся справиться с эпидемией. Мы также рекомендуем своим клиентам использовать безналичную форму оплаты", — говорит он.

"В большей части ритейлеров уже действует обязательство принимать безнадежные платежи. Тем не менее, есть много небольших торговых организаций, которые не должны были переходить только на карточные платежи. Но сейчас они, как правило, не работают офлайн, а в онлайне чаще всего есть возможность оплатить покупку картой на сайте", — добавляет председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Добросовестный бизнес не пострадает от массового перехода на безналичную оплату, в отличие от недобросовестных копаний, уверен гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

"В кризисных условиях компании начинают уходить в черную, в серую зону, что позволяет делать движение именно наличных средств. При переходе на безналичные платежи, добросовестный бизнес, который пытается продолжать платить налоги, должен пострадать по-минимуму за счет того, что конкуренция будет равной", — считает он.

НЕ ПО КИТАЙСКОМУ СЦЕНАРИЮ

В середине февраля Народный банк Китая на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней.

Также было приостановлено движение наличных средств между провинциями и внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией, что снижает риск распространения заражения.

В Китае в целом люди давно пользуются безналичными платежами и предпочитают WeChat, а рассчитаться наличными иногда даже сложнее. "У нас, конечно, онлайн-технологии развиты лучше, чем в Европе и США, но нам еще далеко до Китая, где было не особо сложно отказаться от наличных платежей, потому что WeChat пользуются все граждане. Технология просто гораздо активнее развита", — считает Карпов.

Такие радикальные решения возможны только в командно-административной системе, где есть жесткое регулирование рынка, а у нас они приведут к развитию серой и черной зоны экономики, считает Федяков.

"Любые запреты — худшая форма регулирования рынка, к которой можно прибегать только в крайнем случае. Если мы заботимся о здоровье граждан сегодня, надо поддержать безналичные платежи, сделать их более выгодными, чем оборот наличных средств, например, ввести мораторий на стоимость эквайринга, что уже предлагали. Это будет более выгодно экономически, чем наличная оплата", — считает он.

Кроме того, в России запрещено законодательством стимулировать потребителей к той или иной форме оплаты, добавляет эксперт. "С одной стороны, в этом есть здравый смысл, но в сложившейся обстановке эту норму можно было бы заморозить или отменить", — сказал он.

Многие ритейлеры были бы заинтересованы в том, чтобы перейти на безналичную форму оплаты, и они могли бы стимулировать покупателя производить оплату по безналичному расчету, уверен эксперт.

"Например, покупатель покупает по безналу, ему начисляются бонусы. Цена на товар остается той же, но программа лояльности позволила бы стимулировать переход на безнал. Это сделать несложно, было бы выгодно для потребителей, полезно для добросовестного бизнеса", — заключил Федяков.​