МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В качестве антикризисных мер компания "Дом.РФ" предлагает ввести в России субсидирование ипотечных ставок по кредитам на жилье в новостройках на уровне 8% для кредитов, выдаваемых в 2020-2021 годы, а также субсидирование ставок по проектному финансированию и льготное фондирование для банков, заявил в рамках онлайн пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра "Дом.PФ" Михаил Гольдберг.

По его словам, в настоящее время активно разрабатываются и обсуждаются антикризисные меры, необходимые для поддержки отрасли.

"Пока эти меры находятся в стадии обсуждения. Важнейшие из них – это субсидирование ставок по ипотеке на новостройки, которые будут выданы в первом полугодии 2020 и в 2021 году. И субсидирование ставок по проектному финансированию и льготное фондирование для банков", — сказал он.

Говоря о субсидировании ставок по ипотеке, которая будет выдана в 2020 году и в 2021 году, он напомнил, что в 2015 году действовала аналогичная программа субсидирования ставок, которая "фактически спасла стройку в условиях роста ставок по ипотеке до 15-17%".

Также Гольдберг уточнил, что банки могут пересмотреть существующие специальные ставки по проектному финансированию, сегодня средние базовые ставки по проектному финансированию составляют 9%-9,5%.