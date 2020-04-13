МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Пока нет уверенности, что пандемия коронавируса неизбежно вызовет кризис в банковском секторе РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в понедельник глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что кризис в стране на фоне распространения коронавируса может перекинуться на банковскую систему через три-шесть месяцев, не исключено, что при таком сценарии банкам потребуется докапитализация.

"Пока нет уверенности в том, что пандемия коронавируса неизбежно вызовет банковский кризис. Пока события развиваются по сценарию, близкому к сценарию кризиса 2014-2016 годов, в ходе которого не возник банковский кризис", — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Согласен с таким мнением и директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Сроки реализации худших сценариев и масштабы последствий предсказать невозможно – сейчас на ситуацию влияет большое число негативных факторов, однако, на обстановку может повлиять и определенная поддержка которую отрасли может оказать государство", — указал он.

Эксперт подчеркнул, что проблемы с ликвидностью у банков маловероятны, а ЦБ развил достаточно гибкий механизм удовлетворения потребности банков в денежных средствах, который успешно прошёл предыдущие кризисные периоды. При этом он добавил, что отдельным банкам может понадобиться докапитализация, если качество их кредитных портфелей сильно ухудшится. А если сектор накопит большое количество проблемных долгов, то нельзя исключать того, что государство может выкупить их.

Тем не менее, отмечает Осадчий, кредитные каникулы и резкое падение доходов у многих заемщиков могут привести к существенному сокращению доходов банковского сектора. "В 2020 году следует ожидать значительного сокращения прибыли банковского сектора, как это было в 2015 году, тогда финансовый результат сократился в 3 раза по сравнению с финансовым результатом 2014 года. При жестком сценарии в 2020 году не исключен даже убыток российского банковского сектора", — считает аналитик.

А вот старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что вероятность жесткого сценария для банковского сектора растет. В случае реализации наиболее стрессового сценария, при котором ВВП упадет по итогам года на 6-7%, убыток банковского сектора до налогообложения может достичь примерно 800-900 миллиардов рублей в 2020 году. "Однако за этими секторальными оценками стоит высокая вероятность возникновения проблем у конкретных банков, а вероятность необходимости докапитализации некоторых банков со стороны государства существенно повышается", — заключил он.