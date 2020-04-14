МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за первый квартал 2020 года сократилась в 9 раз по сравнению с уровнем прошлого года и составила 653 миллиона долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль группы на одну акцию составила 0,01 доллара против 1,2 доллара годом ранее. Выручка банка в январе-марте в годовом выражении снизилась на 18% — до 17,717 миллиарда долларов.