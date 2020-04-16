МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банк России на фоне коронавируса рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в информационном письме ЦБ.

"Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек", — сказано в документе.

Отмечается, что это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами. "Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями", — отметили в ЦБ.

При этом финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия: по старым клиентам — в плановом режиме, а вновь принятым на обслуживание в этот период клиентам предлагается до 30 сентября 2020 года представить в финансовые организации актуализированные сведения о своих паспортах.