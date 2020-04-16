МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Главная причина, мешающая банкам активно подключаться к выдаче бизнесу "нулевых" зарплатных кредитов, – слишком высокие риски при низкой отдаче. В текущем виде программа невыгодна финансовым организациям – ведь они занимаются бизнесом, а не благотворительностью, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Помочь может более активное вмешательство государства – например, развитие института рефинансирования таких кредитов.

Выдача запущенных властями на фоне коронавируса зарплатных кредитов для малого и микробизнеса пока вызывает множество вопросов. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Однако многие предприниматели, попытавшиеся взять такой кредит, сталкиваются с отказами под теми или иными предлогами. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу, позвонив в два крупнейших российских банка. В одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом — пообещали выдать кредит в мае.

"Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей — одобрены примерно 1,5 миллиарда. А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей", — написал министр в своем Instagram.

РИСКИ СЛИШКОМ ВЕЛИКИ

По мнению экспертов, это связано с тем, что в данном виде программа банкам попросту невыгодна.

"В основном сдерживающим фактором является отсутствие механизма компенсации потерь, которые банки могут получить при дефолте заемщика. Кроме того, банки в условиях непростой ситуации в экономике ограничивают использование капитала и ликвидности. Предоставление средств проблемным компаниям идет вразрез со стремлением банков ограничить свой аппетит к риску", — считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"На практике видны также требования для компаний о наличии "зарплатного проекта" в банке: это даёт дополнительную доходность с выданных средств и делает целевое назначение более прозрачным, ведь видна вся история ФОТ и численности компании непосредственно в банке", — указал финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

Кроме того, даже льготное фондирование и ослабление нормативов ЦБ недостаточно стимулируют крупные банки в выдаче подобных кредитов для СМП, тем более под 0% на первые 6 месяцев.

Именно низкий показатель доходности и ликвидности при вполне реальных рисках является основной причиной отсутствия интереса банков к работе с данной программой, согласен эксперт университета "Синергия" Антон Рогачевский.

По его словам, банки отнюдь не благотворительные организации — им необходимо провести работу с такими клиентами, выдать денежные средства, сформировать различные резервы, что по факту уже превышает описанные выше суммы в 200 и 400 тысяч.

"А если клиент после прошедшего льготного периода не оправится от последствий кризиса, а что ещё хуже — прекратит свою деятельность? "Пряник" в размере 4% в будущем банки не устраивает, да он и не может покрыть все риски и трудозатраты", — констатирует эксперт.

Кроме того, в качестве причин невостребованности программы эксперты называют слабую поддержку банков со стороны государства, в том числе, в части информирования. Возможно, многие из них не успели адаптировать бизнес-процессы под новые льготные продукты: чем крупнее организация, тем дольше внедряются изменения.

Да и сам бизнес не горит желанием идти на таких условиях за продуктом. На текущий момент предприятию проще запросить реструктуризацию по кредитам и платить только тело процентов, нежели брать новый кредит, считает Рогачевский.

АКЦЕНТ НА ГОСУДАРСТВО

Накануне президент Владимир Путин обозначил новую меру для реализации программы — не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов, заявил он.

В целом правительство и Банк России правильно среагировали на возникшую ситуацию и предложили реальный на текущий момент выход из ситуации, считают эксперты. "Но, на мой взгляд, ошибка в том, что нельзя было это отдавать банкам, как таковым. Проще было передать данное направление в один конкретный устойчивый банк с господдержкой, либо создать новый финансовый институт антикризисного управления для МСП, который бы включался именно в кризисные ситуации", — указал Рогачевский.

Пивень из АКРА также высказал мнение, что одним из способов поддержки может стать развитие механизма государственного рефинансирования таких кредитов, а также создание специального уполномоченного банка, который мог бы взять на себя основную нагрузку по их предоставлению.

Что касается позитивного эффекта для бизнеса, то одной только этой меры недостаточно — из-за ограничений по сумме кредита (из расчёта не более 1 МРОТ на 1 сотрудника) она не решает проблему давления постоянной части ФОТ на пострадавший/закрывшийся бизнес. Однако вместе с другими инструментами поддержки, в том числе, озвученными президентом накануне, это может стать более полезным, рассуждает Ромашевский.

Для усиления эффективности следует создать прозрачные правила администрирования проектов, то есть, четко указать, кто за что отвечает и в каких сроках определенные задачи должны быть выполнены. Также разумным было бы усиление контрольных мероприятий ЦБ, в том числе по методике "тайного покупателя", резюмируют эксперты.