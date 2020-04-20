МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) привлек синдицированный кредит объемом до 350 миллионов долларов от крупнейших кредиторов из стран Европы, США и Ближнего Востока сроком на один год, сообщается на сайте кредитной организации.

Соглашение о привлечении кредита было подписано 16 апреля, полученные средства банк намерен направить на финансирование торговых операций своих клиентов.

"В непростые времена для глобальной экономики в целом, и финансового сектора, в частности, успешное привлечение синдиката является свидетельством стабильной деловой репутации, а также высокого уровня доверия к МКБ среди международных партнеров", — отметил председатель правления банка Владимир Чубарь, слова которого приводятся в сообщении.

Эта сделка по привлечению международного синдицированного займа стала третьей за последние два года, сообщил банк.