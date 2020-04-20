МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Эксперты по-разному оценивают перспективы этого года для российских банков ввиду сложной экономической ситуации в связи с эпидемией коронавируса: от сокращения прибыли до убытков в пределах 900 миллиардов рублей в кризисном сценарии, показал опрос представителей рейтинговых агентств, проведенный агентством "Прайм".

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что российский банковский сектор из-за пандемии коронавируса может столкнуться с неплатежами по кредитам со стороны пострадавших отраслей и в результате потерять до 2,5 триллиона рублей. Пустеющие банки: россияне сняли со счетов триллион рублей

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов указывает, что основным риском для банковской системы является значительное ухудшение качества кредитного портфеля, т.к. целый ряд отраслей столкнулись с кризисом, и положение заемщиков — как корпоративных, так и физических лиц — резко ухудшилось.

"В случае если ситуация с эпидемией коронавируса развивается по наиболее кризисному из рассматриваемых нами сценариев с падением ВВП на 6-7% по итогам 2020 года, мы оцениваем возможный убыток банковской системы на уровне 850-900 миллиардов рублей", — сказал эксперт.

Он напомнил, что по итогам 2019 года доналоговая прибыль российских банков составила почти 2 триллиона рублей.

Тем временем в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) ожидают лишь сокращения прибыли банковского сектора РФ в 2020 году по сравнению с рекордными показателями 2019-го. "Потери банков будут выражаться скорее в недополученной банками ликвидности из-за кредитных каникул", — полагает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В "Эксперт РА" считают, что к сокращению прибыли приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, обусловленный ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования.

"Комиссионные доходы также не смогут поддержать прибыльность сектора, поскольку темпы их роста замедлятся", — отметила директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень в свою очередь считает, что на динамику кредитования сейчас также влияет склонность банков к снижению риск-аппетита, в том числе в розничном сегменте. Это логично в свете неопределенности масштаба последствий коронавируса и высокой волатильности на рынках. Многие банки в этих условиях серьезно корректируют свою кредитную политику.

Помимо падения реальных доходов населения и ухудшения кредитного профиля заемщиков, эксперт назвал важным фактором и эффект от введения требований ЦБ в части надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН).

"Все это не позволяет надеяться на стремительное восстановление темпов кредитования в период после снятия режима ограничительных мер", — сказал Пивень.