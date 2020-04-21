МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в ЦБ РФ список страховых компаний, которые отказывают в страховании финансовой ответственности туроператорам из разных регионов России — от Калининграда до Дальнего Востока, сообщает АТОР.

"В АТОР фиксируют обращения туроператоров из разных регионов страны – от Калининграда и Пскова до Дальнего Востока – с фактами отказов страховых компаний в страховании финансовой ответственности. За последнюю неделю Ассоциация туроператоров (АТОР) получила ряд сообщений различных туроператорских компаний об отказах в страховании финансовой ответственности. Список таких компаний подготовлен Ассоциацией и направлен в ЦБ РФ", — прокомментировали ситуацию в Ассоциации.

В ряде обращений туроператоров подчеркивается, что список страховых компаний, готовых страховать туроператоров, который опубликован на сайте "Турпомощи", не является до конца актуальным. Некоторые страховщики отказываются сотрудничать с туроператорами временно "из-за ситуации с коронавирусом".

"При этом данные от туроператоров говорят о том, что абсолютное большинство страховых компаний, которые еще готовы страховать туроператоров по внутреннему туризму, увеличили размер страховой премии в 2-2,5 раза (с 20 до 50 тысяч рублей)", — уточнили в АТОР.

По просьбе Департамента страхового рынка ЦБ РФ АТОР продолжает собирать сведения о ситуациях с заключением договоров страхования финансовой ответственности у российских туроператоров.