МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Банки РФ способны абсорбировать достаточно большой объем убытков и продолжать при этом кредитование, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании на тему реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.

"Запас прочности, который накоплен в банковской системе, должен быть разумно использован для того, чтобы помочь экономике пройти период пандемии, сложный период на мировых рынках. Действительно, банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности, и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять и кредитные каникулы, и продолжать кредитование", — сказала глава ЦБ.

При этом по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, банковская система РФ чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах, но ее ресурсы не безграничны.

"Банковская система сейчас находится в хорошем состоянии, гораздо лучше, чем в 2008, 2015 годах. Она обладает большим запасом прочности и по капиталу, и по ликвидности, но этот ресурс не безграничен", — сказал Белоусов.

Набиуллина сообщила, что Банк России отмечает положительную динамику по реструктуризации кредитов, в ближайшие дни банки выведут работу на полную мощность.

"Вместе с правительством мы осуществляем постоянный мониторинг того, как идет процесс реструктуризации кредитов. Я бы хотела подчеркнуть, что масштабы реструктуризации действительно беспрецедентные. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год. Например, число заявок в 16 банков на 15 апреля на реструктуризацию было 554 тысячи, и только за эту неделю в системно значимые кредитные организации еще поступило 230 тысяч заявок", — сказала она.

Это означает, что банкам нужно перестраивать свои бизнес процессы, чтобы оперативнее рассматривать эти заявки и принимать решения, добавила Набиуллина.

"Мы здесь отмечаем положительную динамику с точки зрения роста рассмотренных и одобренных заявок. Рассчитываем, что в ближайшие дни банки выведут работу по программам на полную мощность", — сказала она.

По ее словам, кроме программ, где права заемщиков реструктурировать кредиты прописаны в законах, банки реализуют и собственные программы реструктуризации для своих клиентов, и они тоже достаточно масштабны.

В целом по 11 системно значимым кредитным организациям процент одобряемых обращений вырос примерно до 60% от числа рассмотренных обращений. "На прошлой неделе это было около 44%, неделей ранее — около 14%. То есть динамика положительная, но, безусловно, есть еще потенциал для роста", — отметила она.