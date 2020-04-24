МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. ВТБ за пять дней выдал льготную ипотеку под 6,5% на покупку жилья в новостройках на 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ на данный момент по новой госпрограмме с льготной ставкой 6,5% принял 3 тысячи заявок от клиентов на 8 миллиардов рублей. Их них более 400 кредитов на сумму более 1 миллиарда рублей уже выдано", — говорится в сообщении. ВТБ начал выдавать такие ипотечные кредиты в понедельник.

Уточняется, что средняя сумма одного кредита составила около 2,5 миллиона рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Некоторые банки стали принимать заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства.

Льготную ипотеку можно будет взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на ипотеку до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%.