МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Кредитование населения в РФ в 2020 году сохранится на уровне прошлого года или чуть упадет, такую относительно неплохую динамику обеспечит ипотека, рост которой ожидается на 8-10%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Кратного снижения кредитования и сейчас, и по мере выхода из кризиса мы не видим. В целом, по нашей оценке, розничное кредитование будет где-то около 0%, наверное, может быть чуть в отрицательной зоне. При этом ипотека, на наш взгляд, будет расти. По нашей оценке около 8-10% в этом году. Это, конечно, ниже в два раза приблизительно, чем в прошлом году. Но она будет расти, в том числе благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке в 6,5%", — сказала глава ЦБ.

ЦБ оценивает снижение автокредитования в РФ в 2020 году на уровне до 10%, потребительское кредитование может упасть на 5%, добавила Набиуллина.

"Потребительское кредитование, по нашей оценке, будет падать тем не менее, может где-то около 2%, может быть даже больше. И даже, наверное, больше. В оценке пока широкие интервалы: от —5 до 0. Автокредитование может упасть и больше, до 10%, мы видим, что автокредитование действительно сейчас не развивается", — сказала она.